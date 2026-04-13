Временный управляющий «Башкиравтодора» созывает первое собрание кредиторов

24 апреля пройдет первое собрание кредиторов АО «Башкиравтодор». Его созвал временный управляющий банкротящегося предприятия Владимир Добрышкин.

Из публикации на Федресурсе следует, что управляющий предлагает утвердить свой отчет, принять решение о дальнейшей процедуре, рассмотреть вопрос о мировом соглашении между «Башкиравтодором» и кредиторами. Кроме того, планируется обсудить финансирование расходов на дальнейшую процедуру, избрать состав комитета кредиторов, определить их полномочий. Для утверждения арбитражного управляющего необходимость определить саморегулируемую организацию.

Также на собрании планируется выбрать реестродержателя для ведения перечня кредиторов «Башкиравтодора», избрать представителя собрания кредиторов и решить несколько других организационных вопросов.

В прошлом году провести первое собрание кредиторов АО «Башкиравтодор» планировали «Аквамак-Процессинг», «АГ-Бизнессгрупп» и предприниматель Айгуль Губаева, но их попытку заблокировал Сбербанк. Арбитражный суд Башкирии, запретивший тогда первое собрание, заявил, что нельзя принимать дальнейшие решения о судьбе должника без учета мнения Сбербанка, одного из главных кредиторов крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии. В октябре собрание кредиторов анонсировал «Битум». Наконец, в конце марта арбитражный суд Башкирии снял запрет на встречу участников банкротного дела, так как республиканская компания «Региональный фонд» погасила около 823,3 млн руб. долга «Башкиравтодора» перед Сбером.

Первое собрание кредиторов пройдет в конференц-зале «Шаляпин» на первом этаже уфимского гостиничного комплекса «Nesterov Plaza»

