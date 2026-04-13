Заместителя главврача привлекли к ответственности в Новороссийске

Заместителя главного врача одного из медицинских учреждений Новороссийска привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура Новороссийска установила, что в медицинскую организацию поступило обращение о предоставлении выписки выдачи льготного лекарственного препарата. По данным ведомства, заявителю не отправили ответ на обращение, а срок его рассмотрения не продлевался.

По факту данного инцидента городская прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела. По результатам рассмотрения дела заместителю главного врача назначили штраф в размере 5 тыс. руб.

В настоящее время права заявителя восстановлены, отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кристина Мельникова

