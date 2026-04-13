В Татарстане 47% жителей готовы работать на нелюбимой работе при условии высокого дохода, следует из опроса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый второй житель Татарстана готов работать на нелюбимой работе ради дохода

Каждый второй житель Татарстана готов работать на нелюбимой работе ради дохода

Еще 47% респондентов готовы согласиться на такую работу при отсутствии альтернатив. При этом 21% опрошенных заявили, что не рассматривают подобный вариант ни при каких условиях.

Среди дополнительных факторов, которые могут повлиять на выбор выполнять нелюбимую работу, 24% назвали возможность удаленной или гибридной занятости, 12% — коллектив, 9% — карьерный рост. Менее значимыми оказались релокация (6%) и социальный пакет (3%).

Анна Кайдалова