Каждый второй житель Татарстана готов работать на нелюбимой работе ради дохода
В Татарстане 47% жителей готовы работать на нелюбимой работе при условии высокого дохода, следует из опроса hh.ru.
Еще 47% респондентов готовы согласиться на такую работу при отсутствии альтернатив. При этом 21% опрошенных заявили, что не рассматривают подобный вариант ни при каких условиях.
Среди дополнительных факторов, которые могут повлиять на выбор выполнять нелюбимую работу, 24% назвали возможность удаленной или гибридной занятости, 12% — коллектив, 9% — карьерный рост. Менее значимыми оказались релокация (6%) и социальный пакет (3%).