Бывшего полицейского из Кудымкара оштрафовали за мошенничество

Кочевский суд признал бывшего сотрудника отдела МВД «Кудымкарский» виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Ранее сотрудники УФСБ установили, что что сотрудник дорожно-патрульной службы отдела МВД «Кудымкарский» совершил хищение чужого имущества путем обмана. На основании переданных УФСБ материалов СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено и расследовано уголовное дело. Фигурант из органов внутренних дел был уволен.

Постановлением Кочевского суда бывший полицейский признан виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 230 тыс. руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в правоохранительных органах РФ. Приговор вступил в законную силу.