Каждая четвертая компания в Ростове-на-Дону предоставляет сотрудникам услуги ДМС

В Ростове-на-Дону изучили компенсационные пакеты, которые предлагают компании. Результаты исследований опубликовали в пресс-службе портала SuperJob.

Как следует из опроса представителей компаний, корпоративное обучение за счет предприятия предлагают 56 организаций. Подарки к праздничным датам и корпоративные мероприятия делят второе место по популярности (по 51 организации). Материальную помощь в сложных жизненных ситуациях персонал может получить в 41 компании.

Расходы на сотовую связь и интернет отдельным категориям сотрудников компенсируют трем из десяти работодателям. Полисы добровольного медицинского страхования оплачивает каждый четвертый наниматель (25 компаний). Компенсацию за занятия фитнесом предоставляют 15 организаций. Столько же работодателей (15) дают несколько дополнительных дней к отпускам. Льготные путевки предлагают 12 компаний. В 11 организациях сотрудники могут воспользоваться консультациями корпоративных психологов, финансистов и юристов.

Константин Соловьев