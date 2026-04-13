«Противостояние продолжается»

Новые переговоры между США и Ираном могут пройти в ближайшие несколько дней. По крайней мере, об этом говорят источники The Wall Street Journal. Пока же Вашингтон обещает заблокировать Ормузский пролив, так как переговоры в Пакистане не увенчались успехом. Камень преткновения, как и прежде, — иранская ядерная программа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что военные действия очень скоро возобновятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Переговоры США и Ирана предсказуемо провалились, хотя и не сразу. Возможно, кто-то сможет разглядеть в этом некий положительный момент. Глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что встреча была содержательной и продолжалась почти сутки. В итоге никто из участников уступать не захотел. Камень преткновения, как и ожидалось,— безъядерный статус и Ормузский пролив. Дональд Трамп пока шли переговоры посетил турнир по смешанным единоборствам в Майами. В боях участвовал россиянин Азамат Мурзаканов. Впервые в своей карьере он проиграл бразильцу Пауло Косте. В третьем раунде судьи зафиксировали технический нокаут.

Трамп аплодировал победителю стоя, затем лично пожал ему руку, отметив, что Коста «слишком красив для бойца». Есть ли в этом так называемый двойной смысл или определенный сигнал Москве? Гадать бесполезно, каждый может предложить свою версию. Ранее глава Белого дома заявил, что ход переговоров его не волнует, поскольку Америка в любом случае выиграет. Иранская делегация гордо заявила о том, что изложила конструктивные предложения, но империалисты отказались. Теперь все зависит от них. Смогут ли они смирить гордыню?

Пакистан как основной посредник очень просил все-таки сохранить двухнедельное перемирие, ибо на сегодняшний день это единственное осязаемое достижение мирного процесса. Дональд Трамп после некоторой паузы объявил о блокаде Ормузского пролива. Хотя, по его словам, переговоры прошли хорошо. Но главный вопрос ядерной программы остался несогласованным. Решение, судя по всему, было готово заранее. Вряд ли в Вашингтоне всерьез рассчитывали на успех встречи в Исламабаде.

Замысел Тегерана также разгадать несложно — им важно тянуть время в надежде на недовольство в мире. Что же дальше? Верховный главнокомандующий назвал попытки режима аятолл взимать плату за проход по водной артерии вымогательством в мировом масштабе. В результате флоту отдан соответствующий приказ, и Ормузский пролив переходит под контроль Соединенных Штатов. Тех, кто заплатил Ирану, не выпустят в открытое море. Вероятно, к миссии будут привлечены и другие страны. Если Европа не испугается, видимо, она сможет реабилитироваться за отказ прийти на помощь в трудную минуту, и НАТО сохранится как организация. Впрочем, не будем забегать вперед. Для Ирана такая ситуация смерти подобна, ибо это ставит крест на его нефтяном экспорте — то есть страна остается без денег.

Сейчас важно понять, насколько серьезны намерения Трампа. Или же это очередные меры устрашения, как обещание снести все электростанции, мосты и опреснительные установки. Также Трамп предупредил всех, кто попытается поставить оружие Ирану, — у них возникнут проблемы. Как бы то ни было, противостояние продолжается. Остановить крупнейший в новейшей мировой истории кризис в кратчайшие сроки не получилось. Одно из главных последствий — поиск путей обхода Ормузского пролива. В целом, плохо, когда от одной страны зависит стабильность мировой энергетики. Видимо, и эту проблему как-то впоследствии попытаются решить. Хотя ранее этого сделать не удавалось.

Дмитрий Дризе