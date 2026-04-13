Благотворительный фонд «Металлург» привлек на свои программы 1,86 млрд рублей

В 2025 году благотворительный фонд «Металлург», чьим ключевым благотворителем является ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), привлек на реализацию своих программ 1,86 млрд руб. Участниками программ фонда стали более 47 тыс. человек, сообщает пресс-служба фонда.

Основные направления деятельности фонда: поддержка людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья — выделено 358,3 млн руб., поддержка семьи, материнства и детства — 346,9 млн руб., социальная поддержка семей участников СВО, содействие в формировании гуманитарного груза — 347,8 млн руб., поддержка спорта и других некоммерческих организаций — 588,1 млн руб.

В прошлом году фонд «Металлург» вошел в топ-10 благотворительных организаций России.

