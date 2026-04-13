В Ярославль возвращается весенняя погода

В Ярославле на этой неделе дневная температура воздуха будет на уровне +11…15 градусов, осадки ожидаются лишь в субботу. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В понедельник и вторник днем прогнозируется +12…13 градусов без осадков. В период со среды по пятницу воздух прогреется до +15 градусов, будет облачно, но без дождя. Осадки начнутся в ночь с пятницы на субботу и сохранятся в субботу при дневной температуре +11 градусов. Такая же температура сохранится и в воскресенье. В последний день недели будет малооблачно, без осадков.

По ночам температура воздуха составит +3…4 градуса.

Алла Чижова