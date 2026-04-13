На Дону аннулировали декларацию качества на 2,6 тысячи тонн зерна

В Ростовской области выявили факт недостоверного декларирования партии пшеницы в 2,6 тыс. т. Зерно хранилось на территории Зерноградского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ведомство установило, что декларация о соответствии на пшеницу принята юридическим лицом на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. Так, в документе отсутствовали данные о проверке остаточных количеств пестицидов, которые применял производитель зерна при выращивании. Россельхознадзор установил, что сельхозпроизводитель нарушил порядок декларирования продукции.

Предпринимателю объявили предостережение. Декларацию аннулировали.

Константин Соловьев

