В Нижнем Тагиле вынесли приговор матери, избившей с сыновьями девочку

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил год лишения свободы условно с испытательным сроком один год местной жительнице, которая вместе с сыновьями избила их одноклассницу, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Инцидент произошел 29 декабря 2023 года между учащимися пятого класса школы №56 на тротуаре возле пешеходного перехода у дома по ул. Алапаевская. Следствие установило, что мать пришла к школе, чтобы встретить своих сыновей 11 и 12 лет после занятий. Их одноклассница сделала замечание из-за их поведения в школе. После этого осужденная подошла к школьнице и ударила в лицо — девочка упала на землю. Затем сыновья избили лежащую на земле руками и ногами по животу и голове. Действия женщины и ее сыновей пресек учитель физкультуры школы, увидевший конфликт и прибежавший на помощь школьнице. Ребенок получил сотрясение мозга, гематомы и ссадины. Почти все новогодние праздники школьница провела в больнице.

Жительница утверждала, что не наносила удары девочке и отрицала виновность, но суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия, группой лиц). Помимо условного наказания с осужденной взыскали 300 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу девочки. Приговор в силу не вступил. Сыновья на тот момент еще не вступили в возраст привлечения к уголовной ответственности, поэтому в возбуждении дела в их отношении было отказано.

Конфликт между подростками мог произойти из-за словесных оскорблений в том числе после случая в школьной столовой, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Братьев после избиения поставили на учет в ПДН. В отношении матери также были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), а также по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). При этом глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что избиение пятиклассницы в школе — рядовое событие, а историю раскрутили «с украинских аккаунтов».

