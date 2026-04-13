В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 13 апреля

В порту Новороссийска пройдут учения с применением стрельб днем и вечером 14 апреля, сообщили в пресс-службе администрации.

Тренировочные мероприятия военно-морской базы состоятся в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время учений в акватории порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

