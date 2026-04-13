В Новосибирской области подтоплены 54 дачных дома и 535 приусадебных участков

В Новосибирской области по состоянию на утро 13 апреля подтоплено 10 населенных пунктов и 15 садоводческих некоммерческих товариществ. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов на совещании в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На территории области подтоплено 54 дачных дома, 535 приусадебных участков, пять участков автодорог, а также два автомобильных моста. Кроме того, отметил глава регионального главка МЧС, нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами в Болотнинском и Тогучинском районах.

С 7 апреля в Новосибирской области действует режим повышенной готовности. По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в регионе ожидается вскрытие реки Каргат в районе поселка Гавриловский, продолжится подъем уровней воды, возможно достижение опасных отметок. Температура воздуха днем с 13 по 15 апреля ожидается на уровне +5 градусов, ночью прогнозируется похолодание до -4 градусов. Возможны осадки в виде дождя.

Александра Стрелкова