Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину

В субботу, 11 апреля Жигулевская ГЭС начала сброс воды через водосливную плотину в рамках спецпопуска, согласованного Росводресурсами. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции.

Средний суточный расход через гидроузел составил около 10,25 тыс. куб. м/с, из которых 240 куб. м/сек пришлось на водосливную плотину. В ходе работ были подняты три затвора до минимальной отметки. Согласно плану пропуск воды через плотину будет постепенно увеличиваться в ближайшие дни.

По графику обеспечения режима спецпопуска максимальный суточный расход через Жигулевскую ГЭС достигнет 26,5 тыс. куб. м/с 18 апреля. Этот показатель включает воду, проходящую как через гидроагрегаты, так и через водосбросы. После достижения пика с 23 апреля начнется плавное снижение расхода воды. К 29 апреля суточный сброс через гидроузел составит 21,5 тыс. куб. м/с.

Андрей Сазонов