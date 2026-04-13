Активы челябинского экс-губернатора вновь выставят на продажу в мае

Банк ПСБ в мае намерен вновь выставить на торги 100% уставного капитала в ООО «Управляющая компания „Содействие“», ООО «Проспект» и ООО «Родник». До мая 2024 года организации принадлежали экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его семье. Об этом сообщается в рекламных публикациях ПСБ в СМИ.

Стоимость доли ООО «Родник» оценена в 8,2 млрд руб. Компания владеет торгово-развлекательными комплексами «Родник» и «Алмаз» в Челябинске. 100% уставного капитала ООО «Проспект» предлагают приобрести за 3,8 млрд руб. Организация владеет торговыми помещениями, в которых ранее размещались одноименные магазины. Однако с 2018 года их арендуют крупные сети «Пятерочка», «Магнит» и друие. Самый дешевый лот из представленных — доля компании «Содействие». За 6,2 млн руб. будущий собственник может получить более 40 торговых площадок под обслуживание.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце марта не состоялись первые торги по продаже 100% долей ООО «Проспект» и ООО «Родник». Помимо них, к покупке предлагалась еще одна компания — ООО «Новая планета», которое владело челябинским магазином «Школьник». Организацию приобрела свердловская «Инвестиционная компания „Джи Эй Групп“» за 399,7 млн руб.

Ольга Воробьева