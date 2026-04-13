На Ставрополье 13-19 апреля пройдут отключения телесигнала

В Ставропольском крае 13-19 апреля в 20 населенных пунктах пройдут кратковременные отключения телерадиосигнала. Причиной неудобств стали профилактические или другие плановые работы, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

13 апреля сигнал отключат в следующих населенных пунктах: Каменная Балка, Подкумок, Расшеватская, Чернолесское. 14 апреля телерадиосигнала не будет в Донской Балке, Курульте, Курской и Томузловской.

Отключения 15 апреля пройдут в следующих муниципалитетах: Нефтекумск, Рогатая Балка, Спицевка, Стодеревская, а 16 апреля в границах: Алексеевское, Долиновка, Северное, Соломенское. 17 апреля телерадиосигнал пропадет в пределах: Калиновское, Степное, Сухая Буйвола, Тукуй-Мектеб.

Во всех пунктах перерывы будут идти с 10:00 до 16:00.

Мария Хоперская