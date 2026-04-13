Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о непригодном для проживания доме
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о непригодном для проживания доме в Кинеле Самарской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Основанием для вмешательства руководителя Следственного комитета России стало обращение в комментариях в аккаунте его приемной в соцсети «ВКонтакте». Жительница Самарской области сообщила о том, что дом на улице Вячеслава Казакова в Кинеле, построенный в 2024 году, был предоставлен гражданам по программе расселения из аварийного жилфонда.
Здание оказалось непригодным для проживания. Дом обслуживает неисправная канализационно-насосная станция, и из-за этого жители регулярно остаются без воды, а подвал в здании затоплен стоками.
В доме стоит неприятный запах. Жители сообщали о проблемах в профильные структуры, но никакие меры не принимались. СУ СКР по Самарской области возбудило по этому факту уголовное дело.