Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о непригодном для проживания доме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о непригодном для проживания доме в Кинеле Самарской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основанием для вмешательства руководителя Следственного комитета России стало обращение в комментариях в аккаунте его приемной в соцсети «ВКонтакте». Жительница Самарской области сообщила о том, что дом на улице Вячеслава Казакова в Кинеле, построенный в 2024 году, был предоставлен гражданам по программе расселения из аварийного жилфонда.

Здание оказалось непригодным для проживания. Дом обслуживает неисправная канализационно-насосная станция, и из-за этого жители регулярно остаются без воды, а подвал в здании затоплен стоками.

В доме стоит неприятный запах. Жители сообщали о проблемах в профильные структуры, но никакие меры не принимались. СУ СКР по Самарской области возбудило по этому факту уголовное дело.

Георгий Портнов