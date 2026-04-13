S7 вновь оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

Авиакомпанию S7 привлекли к административной ответственности за овербукинг с 13 пассажирами. По ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением законодательства РФ) авиаперевозчика обязали выплатить штраф в размере 45 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, было отказано в перевозке из-за превышения числа людей, зарегистрированных на рейс.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года S7 оштрафовали на 45 тыс. руб. за аналогичное нарушение. Месяцем ранее Обский горсуд Новосибирской области признал незаконными действия авиакомпании, связанные с овербукингом. Надзорное ведомство выявило, что перевозчик в случае сбойных ситуаций обращался к нормативному акту (инструкции), положения которого носят дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров, в том числе подлежащих отстранению от полета.

