На трассе Сургут — Салехард в ДТП погиб человек и трое пострадали
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошло ДТП на 347 км трассы Сургут — Салехард, сообщили в окружной Госавтоинспекции. В результате аварии погиб человек и пострадали еще трое.
Инцидент произошел 12 апреля около 17:25. Водитель автомобиля Geely выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Он наехал на препятствие, из-за чего машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира получили телесные повреждения, один пассажир скончался.