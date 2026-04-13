На трассе Сургут — Салехард в ДТП погиб человек и трое пострадали

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошло ДТП на 347 км трассы Сургут — Салехард, сообщили в окружной Госавтоинспекции. В результате аварии погиб человек и пострадали еще трое.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 12 апреля около 17:25. Водитель автомобиля Geely выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Он наехал на препятствие, из-за чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира получили телесные повреждения, один пассажир скончался.

Ирина Пичурина