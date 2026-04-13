СКР возбудил уголовное дело из-за отсутствия ремонта в жилом доме в Лысьве

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту оказания управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермском краю.

Ранее в социальных медиа была опубликована информация о том, что жилой многоквартирный дом 1960 года постройки, расположенный на ул. Фестивальной в Лысьве, находится в ненормативном состоянии. Капитальный ремонт не осуществлялся с момента сдачи в эксплуатацию. Из-за сломанной кровли несколько квартир заливает во время осадков, в жилье образовались грибок и плесень. Отопление в квартирах также не соответствует нормативам. Несмотря на обращения граждан в различные инстанции, управляющей компанией не предприняты меры по устранению указанных нарушений.

Следственными органами СК России по Пермскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.