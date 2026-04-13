Из-за паводков аграрии Дагестана потеряли 6 тысяч гектаров посевов

Из-за паводков аграрии Дагестана потеряли 6 тыс. гектаров посевов. Об этом «РБК Юг» сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов.

Также погибло более 700 голов крупного рогатого скота, около 3 тыс. голов мелкого рогатого скота, более 60 тыс. голов птицы и около 150 пчелосемей. Стихия уничтожила 6 тыс. гектаров посевов различных сельхозкультур. Среди них более 3,5 тыс. озимых, около 250 гектаров садов, около 1,7 тыс. гектаров виноградников.

«Когда вода отойдет с посевов озимых, люцерны и каких-то ранних культур, безусловно, вариант — это пересев, пересадка»,— отметил Шарип Шарипов.

Однако, паводки принесли пользу для пастбищ и сенокосов. Речь о влагозарядке территорий, где уже наблюдалось опустынивание. Это зона Кизлярских пастбищ.

