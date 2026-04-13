Летом на Кубани планируют открыть стационар для оказания экстренной помощи дельфинам

В Анапе к началу июня планируется открыть стационар для оказания экстренной помощи дельфинам, созданный на пожертвования. Об этом ТАСС сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По ее словам, необходимость создания специализированного госпиталя обусловлена сложностями оказания помощи китообразным в полевых условиях после выброса на берег. Центр принял решение о строительстве стационара год назад, в настоящее время объект находится на завершающей стадии готовности.

Стационар рассчитан на одновременное содержание нескольких животных и представляет собой крытый бассейн размером 10 на 6 м и глубиной 2 м, размещенный в павильоне. Он оснащен системой бесхлорной водоподготовки и гидравлической платформой для перемещения крупных особей. Также предусмотрены помещения для хранения медикаментов и оборудования, кормокухня и зоны для работы персонала.

Площадка для размещения объекта предоставлена в поселке Супсех Центром реабилитации средиземноморских черепах имени Никольского, который занимается спасением и возвращением в природную среду редких видов.

В акватории Черного и Азовского морей обитают три вида китообразных — азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. При этом азовка занесена в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Вячеслав Рыжков