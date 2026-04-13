Жители Хакасии поддержали предложение установить памятник Иосифу Сталину

Большинство участников опроса в Хакасии поддержали инициативу установить памятник Иосифу Сталину. Итоги голосования подвели в республиканской Общественной палате, которая проводила опрос.

По ее данным, голосование прошло с 6 по 10 апреля. В нем приняло участие около 13,6 тыс. жителей региона. Из них 10,7 тыс. поддержали инициативу членов регионального отделения общественной организации «Дети войны» установить памятник Иосифу Сталину как главнокомандующему Вооруженными силами СССР в годы Великой Отечественной войны.

«В своей работе и принятии решений правительство Хакасии всегда опирается на глас народа, на мнение большинства»,— прокомментировал итоги опроса глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов.

Памятник планируется установить в Парке Победы Абакана.

