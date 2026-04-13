Три человека погибли в пожаре в частном доме в Ханты-Мансийске
В частном жилом доме на ул. Чапаева в Ханты-Мансийске вечером 12 апреля произошел пожар, в результате которого погибли три человека, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
К моменту прибытия пожарных горел уже весь дом. Погибшие, предположительно взрослые, были найдены во время тушения и разбора конструкций. Площадь пожара составила 40 кв. м, его ликвидацией занимались 16 сотрудников и четыре единицы техники МЧС России.
Причина возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются пожарными дознавателями и следователями.