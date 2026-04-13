На Ставрополье отремонтируют 11 домов за 106 млн рублей

В Ставропольском крае нашли подрядчика для выполнения капремонта 11 многоквартирных домов. На эти цели выделили 106,3 млн руб., сообщили в краевом фонде капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд Капремонта Ставропольского края Фото: Фонд Капремонта Ставропольского края

Перечень работ включает в себя семнадцать конструктивных элементов: 11 крыш, два фасада и четыре внутридомовые системы электроснабжения. В основном речь идет о пятиэтажных домах 1970–80-х годов постройки.

Кровли исчерпали ресурс, фасады утратили защитные свойства, электросети работают на пределе.

Мария Хоперская