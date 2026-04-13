Омские хоккеисты в третий раз обыграли ЦСКА в четвертьфинале плей-офф КХЛ

«Авангард» увеличил свое преимущество в четвертьфинале Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. 12 апреля омичи выиграли в Москве и довели счет в серии до 3:0.

В основное время матча каждая из команд забросила по две шайбы. У омичей отличились Джованни Фьоре, сравнявший счет в первой 20-минутке, и Михаил Гуляев, который на короткое время вывел «Авангард» вперед во второй. Решающую шайбу в овертайме провел Константин Окулов — 3:2.

«Ребята здорово действуют под давлением, а овертайм — это как раз давление. Мы на протяжении всего сезона хорошо показывали себя в овертаймах»,— отметил игру своей команды в концовке матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

Четвертая игра, которая в случае победы «Авангарда» может стать последней в серии, состоится на «ЦСКА Арене» 14 апреля.

Валерий Лавский