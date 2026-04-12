Главные новости за 6–12 апреля: Кавказ

Специалисты выявили комплекс причин обрушения трехэтажного здания на улице Айвазовского в Махачкале. Глава республики Сергей Меликов потребовал проверить чиновников, выдававших разрешения на такие стройки.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Сергея Барабанова на должность председателя Ставропольского краевого суда.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту аэровокзального комплекса аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии.

Паводки в южных районах Дагестана привели к подтоплению порядка 1,4 тыс. га виноградников, из которых около 20% на данный момент считаются безвозвратно утраченными. Несмотря на серьезный ущерб в ряде хозяйств Дербентского района, профильные ведомства не видят критической угрозы для региональной отрасли в целом из-за значительного объема сохранившихся площадей.

В Ставропольском крае нашли захоронение мирных жителей, которые погибли от рук фашистов.

По требованию прокуратуры Предгорного района Ставропольского края в государственную собственность возвращено месторождение минеральных вод.

Предпринимательский сектор Ставрополья демонстрирует признаки охлаждения. Это проявляется в росте числа пустующих коммерческих площадей и вынужденном переходе потребителей на сберегательную модель поведения.

Прямые чартерные рейсы из аэропорта Владикавказа в египетский курорт Шарм-эш-Шейх запускают с 20 апреля 2026 года. Их будет выполнять египетская авиакомпания Red Sea Airlines.

Черкесский городской суд арестовал бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 7 июня 2026 года. Следствие обвиняет чиновника в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу бюджету республики на 16,7 млн руб.

Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии назначен Владимир Хорольский.

Во Владикавказе 10 апреля произошел мощный взрыв на складе пиротехники. Два человека погибли, 15 получили травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело, в рамках которого арестованы собственник склада и два производителя пиротехники.

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде ареста инженеру, ответственному за эксплуатацию Геджухского водохранилища.