«Зенит» остался вторым после игры с лидирующим «Краснодаром»

Лидеры чемпионата России разошлись миром в центральном матче 24-го тура РПЛ. На «Газпром Арене» «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1, из-за чего петербургский клуб не смог возглавить турнирную таблицу .

Счет в матче открыл полузащитник «Зенита» Вендел — бразилец на 27-й минуте после скидки Луиса Энрике с разворота точно пробил в левый нижний угол. Этот гол стал для него 10-м в сезоне. До этого эпизода петербуржцы уже отправляли мяч в сетку, но гол Луиса Энрике был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме «Краснодар» отыгрался. На 69-й минуте защитник гостей Лукас Оласа сравнял счет, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев. А на 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве: прямую красную карточку за грубый фол против Эдуарда Сперцяна получил нападающий сине-бело-голубых Педро.

«Краснодар» после этой ничьей набрал 53 очка и сохранил первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 52 баллами остался вторым. Обе команды прервали серии из трех побед подряд в чемпионате.

В следующем туре, 19 апреля, «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» в тот же день примет калининградскую «Балтику».