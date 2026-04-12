Главные новости за 6–12 апреля: Ростов-на-Дону и область

По итогам 2025 года экспорт продукции таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» составил около 300 млн руб. Это на 30% больше, чем в 2024 году.

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой.

Сафари-парк «Придонье» в Ростовской области планируют открыть в конце августа 2026 года. Он расположится в Кашарском районе, в границах охотничьего угодья «Вяжинское».

По итогам 2025 года за чертой бедности в Ростовской области проживают более 319 тыс. человек. Это 7,7% от общего числа населения региона. В 2024 году показатель составлял около 318 тыс. человек. В динамике последних лет аналитики зафиксировали снижение уровня бедности.

Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев покинул пост. Он работал в должности генерального директора предприятия с 2002 года.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону завершились прения по уголовному делу о хищениях социальных выплат в городе Шахты. Государственный обвинитель попросил назначить главному фигуранту — бывшему судье Шахтинского городского суда Сергею Шаму — восемь лет колонии общего режима и штраф 3 млн руб. Находящимся на скамье подсудимых 13 физлицам прокурор запросил до двух лет колонии.

Христофор Ермашов покинул должность заместителя министра транспорта Ростовской области. Господин Ермашов уволился по собственному желанию. Его последний рабочий день был 7 апреля.

Суд в Краснодаре принял к производству иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи изъяли по решению Краснодарского краевого суда. Доказать законность приобретения имущества стороне защиты не удалось.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области намерены обратиться в правительство РФ с предложением установить строгие правила содержания домашних животных в многоквартирных домах. Причиной для принятия мер стали многочисленные обращения жителей региона с жалобами на соседей, содержащих в квартирах десятки домашних животных, что приводит к появлению устойчивого запаха, антисанитарии и постоянным конфликтам между жильцами.

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ростовского кредитного потребительского кооператива «Добробуд». Дело о банкротстве «Добробуда» инициировал ЦБ из-за неисполнения обязательств перед кредиторами на 12 млн руб.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о срыве сроков реконструкции улицы Вавилова в Ростове-на-Дону.