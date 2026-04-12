Наставник «Локомотива» после победы в Уфе: наша команда может играть лучше

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли положительно оценил игру своих подопечных в третьем матче серии против уфимского «Салавата Юлаева», но отметил, что его команда может лучше. Об этом Хартли сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 апреля «Локомотив» в Уфе обыграл «Салават» со счетом 3:2. Голы забили Денис Алексеев, Александр Елесин и Артур Каюмов в составе гостей, Сергей Варлов и Девин Броссо — в составе хозяев. Это третья победа ярославской команды в текущей серии.

Хартли назвал прошедший 12 апреля матч тяжелым. Наставник отметил, что «Салават Юлаев» на домашней арене играет жестче и агрессивнее, и это было видно еще в серии уфимцев с «Автомобилистом» (1/8 финала). По его мнению, во втором и третьем периодах соперник оказывал сильное давление, здесь несколько важных сейвов сделал вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.

«Это хорошая победа, но я думаю, что наша команда может играть намного лучше. Мы позволили Уфе атаковать нас. Мы фактически предоставили им свободный доступ в нашу зону, что нехарактерно для нашей команды. Мы как бы искали свою игру»,— сказал Хартли.

Матч не обошелся без травм. Так, Александр Радулов получил удар в голову от защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина. Хартли отметил, что у игрока была кровь, но он как настоящий боец продолжил играть. Форварда «Салавата» Евгения Кузнецова увезли на носилках после силового приема с ярославцем Александром Полуниным.

«Да, это плей-офф. Но в то же время не хочется видеть, как игроков уносят на носилках. По крайней мере, хорошая новость в том, что некоторые игроки сказали нам, что Кузнецова видели за бортом в третьем периоде. Это знак того, что серьезных травм нет»,— прокомментировал наставник ярославской команды.

Если «Локомотив» победит «Салават» в следующем матче серии, который состоится 14 апреля в Уфе, то выйдет в полуфинал, а уфимцы завершат свою борьбу за Кубок в текущем сезоне. Если победа останется за Уфой, то серия продолжится до четырех побед у одной команды. Хартли уверен, что на следующий матч соперник выйдет с боевым настроем.

«Нам просто нужно играть в свою игру, но я думаю, что мы можем добавить немного больше интенсивности»,— сказал наставник.

Алла Чижова