Главные новости за неделю 6–12 апреля: Кубань, Крым, Адыгея

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего заместителю губернатора Краснодарского края Андрею Коробке, членам его семьи и аффилированным лицам. Также вице-губернатора освободили от должности.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд Краснодара с иском к предпринимателям и бывшим депутатам Законодательного собрания Краснодарского края Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову. По данным надзорного ведомства, ответчики вели совместную деятельность с Андреем Коробкой.

Алексей Сидюков за время нелегальной совместной деятельности с Андреем Коробкой сформировал активы, совокупная стоимость которых достигает 62,5 млрд руб. Активы Сергея Фурсы, сформированные в результате незаконной деятельности с Андреем Коробкой, Генпрокуратура оценила в 19 млрд руб.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Господин Путин высоко оценил экономические показатели Краснодарского края. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заявил о высокой вероятности открытия пляжей в Анапе летом 2026 года.

Суд обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и членов ее семьи. В обоснование требований указано, что бывшая замгубернатора Кубани в период замещения государственной должности приобрела имущество, стоимость которого превышала законный доход ее семьи.

БПЛА повредили объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В результате атаки пострадали трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. В городе-герое вводили режим чрезвычайной ситуации. Всего в результате атаки повреждения получили 19 многоквартирных и 73 частных дома.

При крушении транспортного самолета Ан-26 Минобороны России в Крыму 31 марта погиб командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко.

В создание курорта «Новая Анапа» инвестируют до 560 млрд руб.

В Кузьминском суде Москвы завершились прения по делу бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар». Прокуратура потребовала приговорить к срокам от 16 до 22 лет девять обвиняемых, включая экс-генерального директора компании и бывшего депутата Заксобрания Кубани Алексея Руднева.