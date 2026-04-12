Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали чемпионками женской Суперлиги России

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал победу над «Заречьем-Одинцово» в финальной серии чемпионата России со счетом 3:0.

Решающий матч прошел в Одинцово и завершился победой казанской команды в трех партиях — 25:22, 25:16, 29:27.

Этот чемпионский титул стал для «Динамо-Ак Барс» восьмым в истории клуба. Ранее казанские волейболистки становились обладательницами золотых медалей в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 и 2024 годах.

Влас Северин