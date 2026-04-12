Республика Коми планирует ввести «сухой закон» на всей территории региона

Республика Коми ужесточает правила розничной продажи алкоголя, перенимая опыт столицы региона. Как сообщил портал Profibeer, министерство сельского хозяйства и торговли анонсировало введение запрета на реализацию спиртного в период с 21:00 до 10:00. Соответствующее поручение профильному ведомству дала республиканская комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции .

Решение о масштабировании столичных практик было принято после того, как члены правительства признали опыт Сыктывкара лучшим в сфере профилактики правонарушений. Заместитель руководителя администрации города Лариса Туркова ранее представила результаты работы за 2025 год, отметив снижение подростковой преступности на 36% и вовлечение 99% несовершеннолетних, состоящих на учете, во внеурочную занятость. В борьбе с нарушениями власти города активно привлекают волонтеров, родительские комитеты и общественников, которые фиксируют, в частности, факты продажи алкоголя на вынос в ночных клубах.

Необходимость ужесточения мер на уровне всего региона объясняется устойчиво высоким уровнем потребления спиртного. По данным Минздрава России, Коми входит в тройку лидеров среди субъектов федерации по этому показателю: в 2024 году на каждого жителя республики пришлось 11 литров этанола при среднероссийском показателе 6,8 литра. Жители неоднократно обращались к властям с просьбой увеличить утреннее время запрета продажи алкоголя, так как многие магазины, торгующие спиртным с 08:00, расположены вблизи школ и детских садов .

Напомним, ранее региональный минсельхоз уже разрабатывал законопроект о поэтапном сокращении времени реализации алкоголя, который, однако, до сих пор не рассмотрен Госсоветом Коми. Изначально предполагалось, что с 1 марта 2026 года запрет будет действовать с 22:00 до 10:00, а к 2027 году «разрешенное время» может сократиться до восьми часов в сутки — с 13:00 до 22:00. Окончательная редакция регионального закона, как ожидается, будет подготовлена в 2026 году с учетом мнения бизнеса и общественности.

