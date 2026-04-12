В Дагестане экс-гендиректора компании задержали по делу о гибели людей из-за прорыва плотины

Экс-гендиректор компании задержан по делу о гибели жителей Дербентского района в результате прорыва плотины. Об этом сообщает пресс-служба СКР России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отношении фигуранта расследуется дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По версии следствия, на гидротехнических сооружения в Дербентском районе не обеспечили меры по устранению выявленных ранее нарушений, которые в итоге привели к аварии.

Наталья Шинкарева