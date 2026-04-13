Иногда они обращаются

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ООО «Экспонента», выступившего организатором запрещенного властями фестиваля комикс-культуры «Некрокомиккон», к ООО «Тандем-Истейт». Компанию Владимира Пинчука, владеющую выставочным центром DAA Expo, истец считает виновной в срыве мероприятия в ноябре 2025 года. Сумма требований составляет около 9,7 млн рублей. По мнению организаторов, поводом для запрета мероприятия могли стать ассоциации с Хеллоуином и запрещенным в РФ экстремистским движением сатанистов.

Фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» в выставочном зале DAA Expo в 2025 году

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» в выставочном зале DAA Expo в 2025 году

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован судом 26 марта. ООО «Экспонента» требует взыскать с ООО «Тандем-Истейт» 9 328 379 рублей прямых убытков, а также 397 670 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных по состоянию на 20 марта 2026 года, с последующим начислением до момента фактической уплаты долга. О подаче иска организаторы также сообщили 11 апреля в своих соцсетях.

Согласно данным СПАРК, ООО «Экспонента» зарегистрировано в октябре 2023 года. С 31 октября 2025-го — в день, когда был задержан продюсер,— владельцем и генеральным директором компании стал Дмитрий Трушков. Юрлицу принадлежит товарный знак «СТАРКОН STARCON», также «Экспонента» подала заявку на регистрацию товарного знака «Некрокомиккон». Основной вид деятельности — организация отдыха и развлечений.

Как сообщили представители «Экспоненты», обращение в суд для них — «не формальность, а необходимая правовая мера, направленная в том числе на исполнение обязательств по возврату денежных средств за билеты». По мнению организаторов, к срыву фестиваля привели именно действия «Тандем-Истейт». При этом, как уточняют истцы, ответчик уже вернул часть денежных средств, однако этой суммы недостаточно для покрытия всех понесенных расходов и расчетов с партнерами и зрителями.

Невозможность вернуть деньги за билеты посетителям организаторы объяснили двумя «непреодолимыми препятствиями». «Вся выручка от продажи билетов, которая должна была пойти на организацию фестиваля и, в случае чего, на возвраты, заблокирована. Деньги не на наших счетах, они находятся у билетных операторов, которые приостановили выплаты из-за срыва мероприятия»,— говорится в посте «Некрокомиккона» во «ВКонтакте». Кроме того, из-за задержания и уголовного преследования продюсера Алексея Самсонова компания потеряла доступ к части финансовых документов и банковским счетам. Владельцам билетов предложили перенести их на фестиваль «Старкон» (до 2023 года «Некрокомиккон» назывался «Старкон Хеллоуин»). Тех, кто не согласен, организаторы призвали дождаться результатов судебного разбирательства с «Тандем-Истейт».

«Наша компания намерена последовательно добиваться справедливого разрешения спора в судебном порядке и делать все необходимое для надлежащего исполнения своих обязательств перед посетителями мероприятия»,— говорится в заявлении.

«Некрокомиккон» — мероприятие, которое позиционировалось как фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики. В прошлый раз он должен был пройти 1–2 ноября 2025 года в выставочном центре DAA Expo на Красногвардейской площади. Организаторы успели завершить подготовку, реализовать билеты, привлечь подрядчиков и обеспечить прием посетителей. Однако спустя несколько часов после открытия фестиваль досрочно прекратил работу.

За день до открытия, 31 октября, полиция задержала продюсера фестиваля Алексея Самсонова — гражданина Казахстана. Ему вменили ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ). Красногвардейский районный суд назначил штраф в 5 тыс. рублей с принудительным административным выдворением и запретом на въезд в Россию на пять лет. Однако исполнить решение о депортации в отведенные 48 часов не удалось. У господина Самсонова отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Суд продлил срок содержания продюсера в спеццентре ГУ МВД. Позднее, по данным «Фонтанки», в отношении Самсонова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа). Следствие посчитало, что он предъявил полицейским миграционную карту с поддельной печатью.

Непосредственно 1 ноября прокуратура запретила вход на фестиваль несовершеннолетним, а затем комитет по промышленной политике Петербурга отозвал согласование. В официальных сообщениях причиной назывались «многочисленные жалобы» на мероприятие. В администрации Красногвардейского района позднее подтвердили, что поводом стали ассоциации «Некрокомиккона» с Хеллоуином и символикой международного движения сатанизма (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Более того, после срыва фестиваля Красногвардейский районный суд арестовал на 12 суток посетителя Артема Репина по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Вечером 1 ноября мужчина был задержан у входа в DAA Expo в костюме священника и с гримом на лице. В руках он держал бокал и книгу «Сатанинские ритуалы» с изображениями пентаграммы и Бафомета (международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ). Суд посчитал эти символы относящимися к запрещенному в России международному движению сатанизма.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 9 июня. На момент подготовки материала «Тандем-Истейт» не предоставил оперативный комментарий. Фестиваль «Некрокомиккон» (ранее — «Старкон Хеллоуин») проводился в Петербурге с 2016 года. Нынешний срыв, уголовное дело в отношении продюсера и административные аресты посетителей поставили под вопрос дальнейшее существование проекта. Организаторы, однако, не исключают его возобновления после урегулирования финансовых и правовых претензий.

Полина Пучкова