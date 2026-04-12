В районе Дагестана 11 домов пострадали из-за оползней

В Дахадаевском районе Дагестана повреждены 11 жилых домов в результате оползней, сообщает пресс-служба администрации района.

Как уточняется в сообщении, еще 70 домов находятся под угрозой разрушения. «Обвалился жилой дом семьи Багомедовых. Дом полностью разрушен. Частично разрушен дом семьи Рамазановых. Требуется оценка повреждений. Значительные повреждения зафиксированы в домовладении Артура Мирзаева: двор в трещинах, забор и ворота разрушены. Пострадали одиннадцать домовладений»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева