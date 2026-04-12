Ярославской области выделили 111 млн на информатизацию здравоохранения

Правительство России выделило Ярославской области 111,5 млн руб. на информатизацию системы здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 10 апреля. Документ размещен на официальном портале правовой информации России.

Согласно распоряжению, в 2026 году правительство выделяет регионам 10 млрд руб. бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по информатизации здравоохранения.

Денежные средства распределены между 84 регионами. Они пойдут на обеспечение работы по взаимодействию информационных систем медицинских организаций с сервисами государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.

В медучреждениях планируется ввести электронный документооборот, в том числе с применением искусственного интеллекта. В Ярославской области такая работа ведется уже несколько лет.

Антон Голицын