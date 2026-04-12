В Северной Осетии арестовали собственника владикавказского склада пиротехники

Промышленный районный суд Северной Осетии заключил под стражу собственника склада пиротехники во Владикавказе, где в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Также арестованы двое производителей пиротехники.

Как уточняется в сообщении, собственник склада Роман Гудумак и производители Станивлав Усов и Константин Сухарев обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Фигуранты пробудут под арестом до 11 апреля.

в пятницу, 10 апреля, во Владикавказе произошел взрыв на двухэтажном складе пиротехники площадью 800 кв. м в Партизанском переулке. Два человека погибли, 15 получили травмы.

