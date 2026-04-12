От прорыва обезопасили Мюрегенское водохранилище

В Дагестане специалисты контролируют ситуацию на Мюрегинском водохранилище, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«На объекте, эксплуатируемом администрацией ООО «Красный Октябрь», были предприняты оперативные меры в связи с обвалом грунта и возникшими опасениями относительно возможного прорыва дамбы«,— говорится в сообщении. Также уточняется, что угроза прорыва дамбы отсутствует, а система аварийного сброса воды работает штатно. Специалисты перекрыли доступ воды к дамбе и ведут плановые ремонтные работы.

Наталья Шинкарева