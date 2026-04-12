На Урале осужденному добавили срок за демонстрацию татуировок на коленях

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил дополнительные 1 год 4 месяца лишения свободы 53-летнему осужденному по имени Федор за демонстрацию запрещенной символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, его признали виновным в демонстрации другим осужденным татуировок на коленях.

Как установлено в суде, мужчина с марта 2025 года находится в колонии в Нижнем Тагиле. Во время отбывания предыдущего срока — более 25 лет назад — мужчина нанес на колени татуировки в виде восьмиконечных звезд, что является символикой движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ; движение было признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории РФ).

В июне 2025 года его привлекли к административной ответственности за демонстрацию татуировок (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), после чего администрация колонии вынесла ему официальное предостережение. Несмотря на предупреждение, по данным суда, с июля по октябрь 2025 года осужденный продолжал систематически показывать татуировки другим заключенным. В ходе судебного заседания он не отрицал наличия изображений, однако заявил, что не планировал их демонстрировать, и вину не признал.

Суд назначил осужденному наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору общий срок заключения составил 2 года 4 месяца в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.