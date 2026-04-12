Космонавт Андрей Федяев с МКС записал видеообращение для жителей Геленджика

Российский космонавт-испытатель Андрей Федяев, находясь на борту Международной космической станции (МКС), записал видеообращение для жителей Геленджика. Запись опубликовал глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Скриншот видео из Telegram-канала главы Геленджика Алексея Богодистова

Андрей Федяев поздравил жителей с Пасхой и Днем космонавтики, отметив, что берег Геленджика — одно из самых красивых мест на Земле.

Геленджик является городом-побратимом подмосковного Звездного городка, где расположен Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. После полетов космонавты проходят реабилитацию в здравнице, которая находится в селе Архипо-Осиповка.

