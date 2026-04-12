Александру Бастрыкину доложат о разрушающемся общежитии в Ижевске
Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу о разрушающемся общежитии в Ижевске на улице Ракетной, 8. Об этом сообщает Информационный центр (ИЦ) ведомства.
Ранее СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Основанием для этого стали жалобы жильцов на разрушение кирпичной кладки, трещины и плесень, неисправную электропроводку, а также на воду в подвальных помещениях. Дом был построен в 1968 году.
«Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, мер к признанию дома аварийным не принимается. Кроме того, управляющая компания ненадлежащим образом исполняет обязанности по обслуживанию дома»,— пишет ИЦ.
Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.