Ростовчанина оштрафовали за дискредитацию армии в домовом чате

Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ) местного жителя Сергей Коровайного. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

Суд установил, что мужчина в общедомовом чате поставил смайл непристойного содержания под публикацией видео, на котором изображен военный автомобиль Вооруженных Сил России, производящий залп боеприпасами. Обвиняемый не признал вину и пояснил, что «выражал негативное отношение человеку, выложившему данный видеоролик в общедомовой чат, поскольку знает, что публикация подобных роликов запрещена законом».

Суд назначил господину Коровайному наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. руб.

