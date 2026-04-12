13 апреля в Татарстане ожидаются дожди с грозами и до +17 градусов

В воскресенье, 13 апреля, на территории Татарстана пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем прогреется до показателей от +6 до +17 градусов. Ночью и утром возможна гроза.

В Казани ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь, температура составит от +3 до +5 градусов. Днем пройдет местами небольшой дождь, максимальная температура достигнет от +7 до +9 градусов.

Влас Северин