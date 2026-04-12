В Дагестане арестовали инженера Геджухского водохранилища

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде ареста в отношении инженера, ответственного за эксплуаьацию гидротехнического сооружения «Геджухское водохранилище» — ООО «ДЗИВ-2». Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана. Фигурант пробудет под стражей до 10 июня.

Уточняется, что в отношении инженера расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 216 и ст. 246 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее существенный вред природе или здоровью людей). По данным следствия, на дамбе отсутствовали системы контроля за уровнем воды, аварийно-спасательные средства и план действий при чрезвычайных ситуациях. Дефекты были выявлены еще до аварии, но эксплуатирующая организация их не устранила.

По версии следствия, нарушения привели к тому, что 5 апреля 2026 года плотина не выдержала напора воды из-за ливневых дождей, которые резко подняли уровень в водохранилище. Мощный поток воды затопил несколько населенных пунктов, в результате наводнения погибли шесть человек, а еще 15,5 тыс. жителей пострадали от затопления.

Наталья Шинкарева