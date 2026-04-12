Апелляция проверит приговор экс-директорам завода «Тяжстанкогидропресс»

Коллегия Новосибирского областного суда проверит приговор бывшим руководителям завода «Тяжстанкогидропресс» Виктору Арановскому и Николаю Степакину по делу о хищениях. Судебное заседание назначено на 15 апреля, указано в карточке дела на сайте суда.

Приговор бывшим директорам завода «Тяжстанкогидропресс» Виктору Арановскому и Николаю Степакину Кировский районный суд Новосибирска вынес в августе 2025 года. Виктору Арановскому назначили четыре с половиной года условно и штраф 1,25 млн руб. Николай Степакин получил пять с половиной лет колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб. Кроме того, суд частично удовлетворил иск завода к бывшим топ-менеджерам, взыскав с них суммарно 157,7 млн руб.

На следствии и в судебном процессе экс-руководители завода заявили о безосновательности обвинений. Прокуратура требовала для них куда более серьезные сроки: 10 лет колонии для Виктора Арановского и 13 лет — для Николая Степакина.

Топ-менеджеры, согласно версии следствия, без ведома акционеров и совета директоров организовали заключение сделок по отчуждению заводских активов по заведомо заниженной стоимости, ущерб предприятию составил свыше 200 млн руб.

