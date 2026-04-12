В хуторе Трудобеликовском завершили разминирование боевой части БПЛА

Специалисты разминировали боевую часть БПЛА, обнаруженного в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Кубани. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

11 апреля из-за обнаружения фрагментов беспилотника жители нескольких домов в хуторе Трудобеликовском были эвакуированы.

В оперштабе отметили, что граждане вернулись в свои дома. В течение суток эвакуированные находились в пункте временного размещения, который был организован в местном доме культуры.

