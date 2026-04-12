Пасхальные богослужения прошли во всех храмах Сочи

Пасхальные богослужения прошли во всех храмах четырех районов Сочи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира службу возглавил епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Пасхальная заутреня началась с крестного хода вокруг собора. Во время службы в храм доставили Благодатный огонь, который сошел 11 апреля в иерусалимском храме Воскресения Христова.

«Дорогие сочинцы и гости курорта! Пусть этот день подарит вам душевные силы и гармонию, поможет преодолеть любые трудности и забыть о невзгодах. Крепкого здоровья, счастья, радости, мира, добра, согласия и душевного равновесия»,— цитирует пресс-служба главу Сочи Андрея Прошунина.

Жителей и гостей курорта также поздравил епископ Герман: «С благоговейным трепетом и ликованием сердца мы воспеваем Христово Воскресение, провозглашая победу жизни над смертью словами: “Христос воскресе!”. Поздравляю вас с Пасхой Господней, с самым ожидаемым и неповторимым торжеством жизни над смертью, любви над злом. Всесердечно желаю всем мира, светлой сердечной радости, утешения».

В преддверии празднования безопасность на улицах города обеспечивали сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, казачьих обществ, народные дружинники, православные волонтеры, а также сотрудники районных администраций. Также на территории Сочи был усилен режим работы патрульно-постовой службы Госавтоинспекции и задействованы дополнительные эвакуаторы.

В пасхальную ночь режим работы ряда маршрутов общественного транспорта был продлен до четырех часов утра.

Дмитрий Холодный