Промпроизводство Ставрополя выросло на 9,7%

В январе-феврале текущего года крупные и средние предприятия Ставрополя отгрузили товаров собственного производства и выполнили работ и услуг на 34,8 млрд руб. Это на 9,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года в сопоставимых ценах, сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На промышленное производство приходится 16,9 млрд руб., что на 30,5% больше, чем в январе-феврале 2025 года и составляет 48,4% от объема отгруженных товаров по всем видам экономической деятельности»,— сказано в сообщении. Наибольшую долю в объеме отгруженных товаров представляет продукция обрабатывающих производств, (11,3 млрд руб., +40,5% к январю-февралю 2025 года).

Наталья Шинкарева