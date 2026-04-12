Следком расследует уголовное дело по факту смертельного ДТП в Прикамье

Чернушинским межрайонным следственным отделом СКР по Прикамью на основании информации, размещенной в СМИ о дорожно-транспортном происшествии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как указывает СКР, в эфире федерального телеканала сообщалось, что летом прошлого года в Чернушинском округе местный предприниматель, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая скончалась на месте происшествия. До настоящего времени предполагаемый виновник не привлечен к уголовной ответственности. Следователем СК России назначены необходимые судебные экспертизы.

Помимо этого, в сюжете приводятся доводы о том, что водитель, совершивший ДТП, воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка.