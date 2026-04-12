В Красноярском крае возбудили дело после гибели в ДТП двух девушек

По факту ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Авария, в причинах которой разбирается следствие, произошла в субботу, 11 апреля, на 290-м км трассы Красноярск — Енисейск. 20-летняя девушка, находившаяся за рулем ВАЗ-2107, не справилась с управлением. «Семерка» вылетела с дороги и врезалась в столб. В машине находились четыре человека, две девушки-пассажирки погибли.

В полиции рассказали, что водительское удостоверение девушка получила в июне 2025 года. Она прошла медосвидетельствование на месте ДТП, и признаков опьянения у нее не выявили.

Илья Николаев